"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар

"Должен быть отдельный закон об изменениях существующего закона, в котором прописывается формулировка, когда он начинает действовать после проведения выборов".

"Формула Штайнмайера" может быть воплощена в украинском законодательстве путем изменений в законе об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом во время часа вопросов к Кабмину в Раде сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар, передает "Укринформ".

"Формула Штайнмайера" предусматривает введение в действие закона о особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменениях существующего закона, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов", - уточнил замминистра.

Он отметил, что эти изменения будут обсуждаться и приниматься Радой.

" МИД со своей стороны будет просто привлечено к обработке технической части воплощения этой договоренности в текст", – сообщил Василий Боднар.

Напомним, в интервью LB.ua представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщил, что "формула Штайнмайера" давно прописана в законе об особом статусе Донбасса.