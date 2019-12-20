Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО

Обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР"/"ЛНР" столкнулся с проблемой в виде отказа десятков людей возвращаться на оккупированную территорию.

Об этом пишет роSSийская газета "Коммерсант".

По данным издания, об отказе заявили около 40 человек. Часть из них не хочет ехать на оккупированную территорию, часть хочет отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования.

Представители боевиков требуют, чтобы добровольность отказов проверил координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

Эта процедура предусматривает встречи с отказниками, но приступить к ним Фриш сможет только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Напомним, 9 декабря на саммите "нормандской четверки" стороны договорились об обмене пленными между Украиной и "ДНР"/"ЛНР" до конца года. Он должен проходить по формуле "всех установленных на всех установленных".

Параметры обмена удерживаемых лиц должны были согласовать на встрече ТКГ в Минске 18 декабря, но сделать этого не удалось. Контактная группа договорилась продолжить обсуждение в формате видеоконференции.