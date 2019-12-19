51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование

51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование
Виктор Соколов
Фото: Макс Левин

По данным социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в партнерстве с Фондом Фридриха Эберта в Украине, если бы референдум относительно вступления Украины в НАТО проводился сегодня, то 51,2% украинцев проголосовали бы “за” вступление в Альянс.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" сообщил первый вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов.

“51,2% проголосовали бы за вступление в НАТО. Против - 30,1%. Не голосовали бы 5,2%. И 13,5% затруднились ответить на вопрос.

Институт Горшенина регулярно проводит исследования и задает вопрос о вступлении Украины НАТО. Если в феврале 2008 году вступление в НАТО были готовы поддержать 19,2% респондентов, то уже в мае 2013 уровень поддержки достиг 35,3%, а после начала конфликта с РоSSийской Федерацией, в июне 2014 года достиг 47,3% (в это время опрос уже не проводился в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей), в феврале 2015 – 54,1% и дальше колебался в районе 50%.

Если анализировать двумерные распределения по регионам Украины, то можно увидеть, что наибольшей поддержкой идея вступления в НАТО пользуется на Западе (за 72,1%, против 11,2%) и Севере (за 62,3%, против 23,7%). Наименьшая поддержка на Востоке (за 28,1%, против 51,6%) и Юге (за 29,5%, против 41,5%).

Если анализировать двумерные распределения по возрасту, то традиционно более серьезная поддержка идеи вступления в НАТО у молодежи в возрасте 18-29 лет (за 55,9%, против 25,8%), а против выступают представители поколения 60+ (за 45,0%, против 35,1%)”, - отметил Виктор Соколов.

Справка. Количественное исследование «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса» проведено 22 ноября - 10 декабря 2019 г. Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - экспертВнедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт
Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - ВинниковСтандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников
НАТО заявили о повышенной активности роSSийских подлодокНАТО заявили о повышенной активности роSSийских подлодок
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмыДенисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы
Генсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моряГенсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря
В Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТОВ Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТО
Нардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТОНардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО
В РоSSии будут заочно судить Анатолия ГриценкоВ РоSSии будут заочно судить Анатолия Гриценко
Денисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцевДенисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости