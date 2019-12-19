Контактная группа еще раз попробует договориться об обмене пленными, - Кучма

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе завтра, 20 декабря, снова попробует договориться об обмене удерживаемыми лицами.

Об этом заявил представитель Украины Леонид Кучма.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь намного лучшие результаты. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РоSSии и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось", - процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в фейсбуке.

При этом, несмотря на отсутствие результатов, представитель Украины отметил, что переговоры продолжаются.

"Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросаться обвинениями, - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым (представитель РФ Борис Грызлов, - ред.). Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома", - подчеркнул Кучма.

Напомним, 18 декабря участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года. Также стороны не пришли к согласию в вопросе обмена заложниками.

При этом, на встрече лидеров "нормандской четверки" Путин и Зеленский договорилась об обмене "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. При этом речь шла только о пленных на Донбассе, а не в оккупированном Крыму.

Разведение на Донбассе происходит согласно договоренностям, и Украина рассчитывает на возвращение 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных".