На админгранице с оккупированным Крымом открыли сервисную зону

19 декабря на временном контрольном пункте въезда/выезда для автомобильного сообщения "Каланчак" в Херсонской области открыли сервисную зону для граждан для комфортного пересечения админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Сервисная зона также предназначена для предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.

Сервисную зону открыл вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

«Это - символическое место, по одну сторону от которого - свободное пространство, где строится европейская демократия, где государство заботится и защищает гражданина; а по другую сторону - «русский мир». В «Каланчаке» сейчас гораздо комфортнее, чем на КПВВ оккупантов, ведь Украина открыла это с уважением к человеку, его достоинству, для обеспечения комфорта», - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что этот пункт пропуска и сервисная зона является временным, и когда полуостров будет деоккупирован, в их функциях потребности не будет.

Фото: kmu.gov.ua