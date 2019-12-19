Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт

У соседей РоSSии стандарты выше, чем в остальных странах-членах НАТО.

Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт
Леонид Поляков
Фото: Макс Левин

Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, особенно для Украины и тех стран, которые имеют реальную военную угрозу и пока не имеют гарантированной поддержки со стороны Альянса.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" в Институте Горшенина заявил председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), первый заместитель министра обороны Украины (2005 - 2008), заместитель министра обороны Украины (2014) Леонид Поляков.

"Некоторые вопросы стандартизированы в НАТО, но у ряда стран свои стандарты остаются более высокими, чем в Альянсе. Например, стандарты Швеции и Финляндии, находящихся близко к РоSSии,- выше, чем в остальных странах-членах НАТО. Все это, безусловно, касается и Украины”, - подчеркнул эксперт.

Леонид Поляков также отметил, что на данный момент полномочия министра обороны Украины лишь частично отвечают стандартам НАТО.

“В прошлом году приняли Закон Украины о нацбезопасности и, наконец, реализовали один из демократических стандартов НАТО, касающийся того, что министром должен быть гражданский политик, представитель партии, которая победила на выборах. Наконец это реализовано - впервые, так как прошлые министры этим критериям не соответствовали. Но, на данный момент, полномочия нашего министра стандартам НАТО отвечают не полностью. Это касается и вопросов обороны, и военной полиции, и военной контрразведки. Министр должен иметь все эти полномочия и в этом смысле нам предстоит пройти большой путь”, - сказал Леонид Поляков

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - ВинниковСтандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороныТрансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.ІнфоВыводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо
Новый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачиНовый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачи
НАТО заявили о повышенной активности роSSийских подлодокНАТО заявили о повышенной активности роSSийских подлодок
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Генсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моряГенсек НАТО: Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря
В Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТОВ Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТО
Нардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТОНардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости