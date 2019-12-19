Во Львовской области сожгли редакцию местной газеты

Злоумышленники вынесли сейф с редакционными документами, однако не смогли его взломать.

Во Львовской области сожгли помещение редакции районной газеты "Голос Самборщины". Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко у себя на фейсбуке.

Фото: Сергей ТомиленкоФБ
Фото: Сергей ТомиленкоФБ

"Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку... Только что главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий сообщила НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать работники МЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции ", - отметил Томиленко.

Фото: Сергей ТомиленкоФБ

Мария Пукий сообщила, что сегодня утром, 19 декабря на работу пришла бухгалтер и увидела, что двери редакции выбиты, а внутри дым. Отмечается, что выгорели все кабинеты, особенно там, где были редакционные компьютеры.

Фото: Сергей ТомиленкоФБ

Кроме того, из редакции вынесли сейф, где хранились уставные редакционные документы. По словам Томиленко, впоследствии его нашли. Сейф бросили на улице в кустах, поскольку не удалось его взломать.

Он также сообщил, что редакция газеты расположена на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией.

"Год назад районная газета была разгосударствлена, по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении, будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). НО. Типография пошла на приватизацию. Сессия райсовета наложила ограничения, что приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. Но когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс - включая редакционные помещения - приватизирован", - отметил Томиленко.

"Национальный союз журналистов выражает солидарность с нашими львовскими коллегами. И обращается к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия", - добавил глава НСЖУ.

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