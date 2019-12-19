Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников

Посол альянса рассказал о трех категориях стандартов НАТО.

Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников
Фото: Макс Левин

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников считает, что стандарты НАТО, внедряемые Украиной, относятся не только к военным и техническим требования, но и к более фундаментальным вещам.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" в Институте Горшенина.

“В Национальной стратегии безопасности 2015 года политическое руководство Украины поставило для страны цель достичь стандартов НАТО до 2020 года. И внедрение стандартов НАТО было также отражено в Военной доктрине Украины и стратегически-оборонном Бюллетене в 2016 году. Эти документы определили две основные причины и цели. Первая - достичь лучшей взаимосовместимости с силами НАТО. Вторая - усиление украинских национальных оборонных возможностей путем внедрения лучших опытов евроатлантических стран. С тех пор произошло много дискуссий о цифрах и материальных стандартах, включая стандартизационные соглашения, публикации членов НАТО и много национальных публикаций", - сказал Винников.

"Есть три категории стандартов НАТО. Первая - технические стандарты, которые включают основы сотрудничества со странами НАТО, которые делят части военного оборудования. Вторая - операционная стандартизация, которая значит возможность работать вместе и предполагает поддержку совместных действий союзников и партнеров и их оборонных сил. Третья часть - это административные стандарты, которые дают нам возможность совместных подходов к административным процедурам и техникам управления. Конечно, эти стандарты относятся не только к военным и техническим требованиям. Более фундаментально это также о стандартах демократии, верховенства права, хорошего управления, прав человека, фундаментальных свобод и функциональной экономики. Они также включают в себя приверженность гражданскому контролю и демократическому надзору за институциями сектора безопасности и обороны. А также принципы мирного урегулирования конфликтов и возможности и желанию прикладывать силы к совместным операциям НАТО”, - подчеркнул Александер Винников.

Глава представительства НАТО в Украине отметил, что народ Украины предоставил законодательной и исполнительной власти беспрецедентный мандат на изменения, которые включают в себя и оборонную реформу.

“НАТО предоставляет практическую поддержку Украине в этом начинании и у нас есть много инструментов, включенных в общую рамку комплексного пакета помощи. Также, как пример, можно упомянуть ППОС - процесс планирования и оценки сил. В рамках этого процесса Украина и НАТО утвердили ряд совместных целей, которые отвечают стандартам. И пакет 2018 года включает в себя 42 основные цели партнерства, которые покрывают много разных сфер. Это бюджетирование, интегрированная логистика, кибербезопасность, медицинское планирование, стратегические коммуникации и многое другое. Всего есть более 200 стандартов НАТО, определенных целями партнерства в 2018 году", - добавил он.

"Также со стороны НАТО предоставляется экспертиза в сфере логистики и стандартизации. Мы видим очень сильные улучшения в сфере стандартизации, повышение способности управления стандартизацией в Вооруженных силах Украины. И на данный момент уже более 800 национальных экспертов прошли тренинги по стандартизации. Мы видим, что уже 59 стандартов было внедрено в рамках процесса планирования и оценки сил, а также 20 стандартов, которые отвечают за безопасность амуниции. И мы очень рады, что можем поддержать работу Министерства обороны в этом важном задании”, - сказал Александер Винников.

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