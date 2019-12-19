Апелляционный суд отложил решение по национализации Приватбанка на 2020 год
Стороны решили дождаться выводов Верховного Суда по другому делу.
Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", решение отложено до рассмотрения в Большой палате Верховного Суда иска семьи Суркисов.
Слушания по этому делу, где семья Суркисов пытается отменить решение Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами, отложены на 31 декабря.
Как сообщает корреспондент LB.ua, перед входом в суд сегодня также прошла акция протеста "Убери руки", организованная партией "Демократическая сокира". Ее участники заявили, что Приватбанк не должен вернуться в собственность Игоря Коломойского, а сам олигарх должен вернуть, "что украл из Привата".
Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.
Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация Приватбанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.
Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.
Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.
Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.