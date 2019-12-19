Аграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабря

Для этого утвержден дополнительный график заседаний: 23, 24, 26 и 27 декабря.

?Аграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабря

Аграрный комитет Верховной Рады будет рассматривать поправки к законопроекту об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения 23, 24, 26 и 27 декабря.

Об этом сообщила фракция "Слуга народа" в Telegram-канале.

"«Слуги народа» не будут поддаваться на провокации и будут продолжать работать ради перемен в стране. Если другие фракции и представители других политических сил не будут заниматься провокациями и искусственным затягиванием времени, мы рассчитываем, что на следующей неделе нам удастся рассмотреть все правки законопроекта", - прокомментировал вчерашнее заседание Комитета замглавы фракции Павел Халимон.

Отмечается, что для завершения работы над поправками утвержден дополнительный график заседаний (23, 24, 26, 27 декабря) , и депутаты поддержали это предложение.

Напомним, в октябре Аграрный комитет поддержал законопроект о продаже земли за 10 минут.

17 декабря работа Рады была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов запуска рынка земли.

В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями "Национального корпуса" и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.

Вечером "Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета, который рассматривает поправки к законопроекту, которых более 4 тыс. В 00:30 Комитет закрыл заседание. Сообщалось, что рассмотрение правок продолжат 19 декабря с 8:00.

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