Послом Украины в Китае второй раз стал Сергей Камышев

Он возглавлял посольство при Кучме и Ющенко.

Президент Владимир Зеленский 18 октября назначил послом в Китае Сергея Камышева, который в 2004-2009 годах уже занимал эту должность.

Об этом говорится в указе №912/2019.

Камышев родился в 1956 году, в советские времена работал в Минуглепроме УССР.

В Министерство иностранных дел независимой Украины пришел в 1994 году. В том же году получил должность первого секретаря, советника посольства Украины в Египте. В 1998-2000 годах был временным поверенным в Ливане и Сирии, возглавлял дипломатическую миссию в Бейруте.

Потом несколько лет работал в Киеве , а с 2004 по 2009 год возглавлял посольство в Китае и по совместительству представлял интересы Украины в Монголии и КНДР .

При Януковиче около года был заместителем министра Кабинета министров, а потом три года работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Был уволен с должности в апреле 2014 года.

Напомним, что должность посла в Китае была вакантной с мая 2019 года, когда был уволен Олег Дёмин.