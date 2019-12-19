Послом Украины в Китае второй раз стал Сергей Камышев

Он возглавлял посольство при Кучме и Ющенко.

Послом Украины в Китае второй раз стал Сергей Камышев

Президент Владимир Зеленский 18 октября назначил послом в Китае Сергея Камышева, который в 2004-2009 годах уже занимал эту должность.

Об этом говорится в указе №912/2019.

Камышев родился в 1956 году, в советские времена работал в Минуглепроме УССР.

В Министерство иностранных дел независимой Украины пришел в 1994 году. В том же году получил должность первого секретаря, советника посольства Украины в Египте. В 1998-2000 годах был временным поверенным в Ливане и Сирии, возглавлял дипломатическую миссию в Бейруте.

Потом несколько лет работал в Киеве, а с 2004 по 2009 год возглавлял посольство в Китае и по совместительству представлял интересы Украины в Монголии и КНДР.

При Януковиче около года был заместителем министра Кабинета министров, а потом три года работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Был уволен с должности в апреле 2014 года.

Напомним, что должность посла в Китае была вакантной с мая 2019 года, когда был уволен Олег Дёмин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца"Свободовцу" Кайде сообщили о подозрении за нападение на нардепа Богданца
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и ИорданииНазначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании
Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООНПрезидент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Глава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 годаГлава образовательного комитета ВР стал главным плагиатором 2019 года
Из Украины выехало 4 миллиона человек с 2010 годаИз Украины выехало 4 миллиона человек с 2010 года
В 10 областях Украины аграрии снова перекрыли дороги, протестуя против продажи землиВ 10 областях Украины аграрии снова перекрыли дороги, протестуя против продажи земли
Зеленский в Баку подтвердил интерес Украины к проекту "Южный газовый коридор"Зеленский в Баку подтвердил интерес Украины к проекту "Южный газовый коридор"
Секретариат Энергосообщества одобрил сертификацию нового оператора ГТС УкраиныСекретариат Энергосообщества одобрил сертификацию нового оператора ГТС Украины
Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в ШтатахПристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах
В Украине начался второй этап пробной переписи населенияВ Украине начался второй этап пробной переписи населения
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Последние новости
Подгружаем последние новости