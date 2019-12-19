Боевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В результате обстрелов погиб мирный житель и ранен один военнослужащий.

Боевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли ВСУ возле Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности группировки "Восток": в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Водяного из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В четверг, 18 декабря, в результате обстрелов был ранен один военнослужащий. Кроме этого, в Марьинке в результате обстрела боевиков из стрелкового оружия погиб гражданский житель.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, 18 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске не договорилась о новом перемирии на Донбассе и продлила старое.

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