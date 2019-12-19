Зеленский назначил посла в США

Должность получил Владимир Ельченко.

Зеленский назначил посла в США

Президент Владимир Зеленский 18 октября назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом в США.

Об этом говорится в указе №911/2019.

Должность посла Украины в США вакантна с 19 июля, когда был уволен Валерий Чалый.

Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Заканчивал Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе - с 1981 года.

При Союзе работал на секретарских должностях. В 1993 году был наблюдателем по гражданским вопросам Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR), Хорватия. После занимал должности заместителя начальника и начальника Управления международных организаций МИД Украины

В 1997-2000 годах был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы был замминистра иностранных дел.

В 2001-2003 годах – заместитель государственного секретаря и государственный секретарь МИД Украины, в 2003-2005 годах – первый заместитель Министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Украины. Затем несколько лет был послом Украины в Австрии и представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2010 года был назначен послом в РоSSии, но в марте 2014 года его отозвали из Москвы из-за роSSийской агрессии.

С 9 декабря 2015 года Ельченко вновь стал постоянным представителем Украины при ООН.

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