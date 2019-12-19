Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко
Фото: Lb.ua

Главный подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко перед обысками в его доме попросил брата жены вынести мину.

Боеприпас 13 декабря изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом. Назначена комплексная экспертиза, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться, что он забрал вещь из квартиры", - говорится в сообщении.

Боеприпас, похожий на противопехотную мину МОН-50, обнаружили в офисном помещении на первом этаже дома, где жил подозреваемый.

Очевидцы рассказали полиции, что брат жены Антоненко, который проживает вместе с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан купюроприемник терминала.

"Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

Антоненко отказался давать показания следователю, поскольку считает его предвзятым. В дальнейшем он будет давать показания, но только после того, как убедится в непредвзятости следствия.

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