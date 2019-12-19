В Украине снесли последний памятник Калинину

Это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов.

Последний в Украине памятник большевику Михаилу Калинину демонтировали в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской области.

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

По его словам, это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов.

"Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца", - сказал Вадим Поздняков.

Активисты обещали сами демонтировать памятник Калинину в Днепропетровской области в следующем году, если это не сделает местная власть.

Михаил Калинин - роSSийский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти в 1946-м Калинин занимал высокие должности (в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР .

Накануне сообщалось, что в Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.