Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019

Боевые потери составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек.

Боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 составили 97 погибших военных.

Об этом BBC News Украина сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также с начала года в зоне Операции объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие повреждения.

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.

Среди погибших военных в 2019 году - командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона "Донбасс-Украина" Яна Червона.

Больше всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.

В Генштабе также уточнили потери за всю войну на Донбассе.

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют: безвозвратные потери - 2608 человек, остальные погибшие (умершие) - 1087 человек, санитарные потери (раненые) - 9805 человек, получившие повреждения - 2251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ , а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Управление верховного комиссара ООН в ответ на запрос "Радио Свобода" в ноябре потери среди всех украинских бойцов на Донбассе (ВСУ, МВД и Нацгврадии) с 2014 года оценивало в 4,1 тыс. человек.