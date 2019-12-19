Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко
Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию его представителям.
Фото: barev.net
На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщается в твиттере МИД.
"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал Пристайко.
"Розраховуємо, що вже цього тижня #ЧервонийХрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається",
Напомним, допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса согласовали на нормандской встрече в Париже 9 декабря. Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию представителям Красного Креста.
Напомним, Красный Крест регулярно доставляет на Донбасс гуманитарную помощь. В октябре организация направила жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов. В сентябре МККК передал на Донбасс более двух тонн лекарств.