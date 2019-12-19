Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко

Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию его представителям.

На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщается в твиттере МИД .

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал Пристайко.

"Розраховуємо, що вже цього тижня #ЧервонийХрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається",



- @VPrystaiko pic.twitter.com/5gQtn3BVIN — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) December 18, 2019

Напомним, допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса согласовали на нормандской встрече в Париже 9 декабря. Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию представителям Красного Креста.

Напомним, Красный Крест регулярно доставляет на Донбасс гуманитарную помощь. В октябре организация направила жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов. В сентябре МККК передал на Донбасс более двух тонн лекарств.