В Минске не договорились о новом перемирии на Донбассе и продлили старое

Заседание ТКГ 18 декабря было последним в уходящем году.

В Минске не договорились о новом перемирии на Донбассе и продлили старое
Фото: Макс Левин

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины и договорились о продлении объявленного в июле текущего года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", - сказал Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря.

Кроме того, полпред РоSSии в ТКГ Борис Грызлов сказал журналистам в Минске, что стороны подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года.

"Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля", - сказал Грызлов.

Он также сказал, что украинская сторона "по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка - должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств".

Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, подвела итоги деятельности Трехсторонней контактной группы в 2019 году.

"Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году. В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлен мост у КПВВ "Станица Луганская"; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения", - написала она в фейсбуке.

По ее словам, стороны приложили значительные усилия для освобождения удерживаемых лиц до конца текущего года.

"Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмена лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу", - отметила Олифер..

Ранее Пристайко констатировал отсутствие прогресса в ТКГ в вопросе обмена пленными.

Представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ заявила, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

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