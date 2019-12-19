Пристайко констатировал отсутствие прогресса в ТКГ в вопросе обмена пленными

Представители Украины и "Л/ДНР" и не смогли согласовать условия обмена пленными

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на роSSийские СМИ сообщило, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы представители Украины и "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными.

По словам представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

Кроме того, Кобцева заявила, представители Киева и "ЛНР" не смогли обсудить открытие новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе.

18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Планировалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе.

Напомним, Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных", речь идет только о пленных на Донбассе.