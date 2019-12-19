"Батькивщина" и ОПЗЖ блокировали работу аграрного комитета (обновлено)

Рассмотрение правок продолжат с 8 утра.

Народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады.

Депутаты "Батькивщины" и ОПЗЖ начали кричать "Ганьба", стучать по столам пачками бумаг и разбрасывать их.

Между представителями "СН" и оппозиционных партий произошли стычки.

Комитет, который возглавляет нардеп от "Слуги народа", рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Отметим, всего их свыше 4 тысяч. Но на заседание пришли нардепы от оппозиционных партий и остановили работу комитета. Они требуют отложить принятие рынка земли до следующего года.

В конечном итоге в работе комитета решили объявить перерыв.

Обновление. По состоянию на 23:42 аграрный комитет продолжил работу. Парламентарии рассмотрели 179 поправок в законопроект о продаже земли из более 4 тыс. Сколько времени продлится заседание - неизвестно.

Обновление 00:11. Юлия Тимошенко заявила, что "все, что сейчас происходит, наша команда будет оспаривать в судах".

Лидер "Батькивщины" ссылается на то, что уже началось 19 декабря, а заседание комитета в этот день запланировано на 8:00, то есть все решения, принятые после полуночи, по ее мнению, незаконны. В ответ глава комитета Николай Сольский отметил, что ранее комитет продолжил работу до 00:30.

Обновление 00:33. Комитет закрыл заседание, как и предполагалось, в 00:30. Рассмотрение правок продолжат с 8:00 19 декабря.

Напомним, что работа Верховной Рады 17 декабря была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.

В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями "Национального корпуса" и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.

Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что "Слуга народа" согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.

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