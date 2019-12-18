Зеленский предложил отменить обязательность залогов для подозреваемых в коррупции

Президент Владимир Зеленский предложил отменить обязательность залогов для подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Об этом говорится в законопроекте №2620 от 18 декабря, внесенный президентом как безотлагательный.

Он предлагает внести изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса о содержании под стражей. В случае принятия этого законопроекта следственный судья по своему усмотрению сможет не определять размер залога в уголовном производстве о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

В пояснительной записке говорится, что при нынешней ситуации коррупционеры, имея финансовые возможности, могут внести залог и избежать содержания под стражей.

"Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины путем уничтожения документов, вещественных доказательств, запугивания лиц, которые могут быть свидетелями или потерпевшими, и тому подобное. При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельствам, свидетельствующим о его виновности, и, как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем", - говорится в документе.

Напомним, в Верховной Раде VIII созыва были зарегистрированы несколько законопроектов, которые ужесточают процедуру выхода под залог для коррупционеров. Один из них, внесенный Кабмином, даже прошел рассмотрение комитетов и был включен в повестку дня заседаний Верховной Рады. Однако профильный комитет рекомендовал не принимать этот законопроект, поясняя, что он нарушит права человека и повлечет иски в Европейский суд. В итоге в 2016 году этот законопроект был отозван.