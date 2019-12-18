Генассамблея ООН поддержала резолюцию по защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

В поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный Украиной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации.

Об этом сообщает посольство Украины в ООН в Twitter.

В поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

#ТЕРМІНОВО ?

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

?За - 65, ?проти - 23.

Основні положення ?? pic.twitter.com/Y8yPw8KFg4

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,

Против, кроме РФ, проголосовали Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.

Большинство стран воздержались - всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия, передает Интерфакс-Украина.

Основными положениями резолюции являются:

- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

- требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;

- призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму, как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Эта резолюция была поддержана Третьим комитетом Генассамблеи ООН 14 ноября 67 голосами (23 выступило против) и вступает в силу после ее принятия Генассамблеей ООН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции на заседании Третьего комитета, сообщил, что во время обсуждения один из роSSийских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

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