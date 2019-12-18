Генассамблея ООН поддержала резолюцию по защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

В поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный Украиной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации.

Об этом сообщает посольство Украины в ООН в Twitter .

В поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

#ТЕРМІНОВО ?



Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



?За - 65, ?проти - 23.



Основні положення ?? pic.twitter.com/Y8yPw8KFg4 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС , США , Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,

Против, кроме РФ , проголосовали Китай , Индия, Беларусь , Сербия, Иран , Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР , Венесуэла, Сирия.

Большинство стран воздержались - всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия , Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия, передает Интерфакс-Украина.

Основными положениями резолюции являются:

- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

- требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;

- призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму, как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.