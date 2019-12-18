Кабмин назначил госсекретаря Министерства цифровой трансформации

Дмитрий Маковский работает в этой отрасли уже около 10 лет.

Кабмин назначил госсекретаря Министерства цифровой трансформации
Дмитрий Маковский
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Кабинет министров назначил Дмитрия Маковского государственным секретарем Министерства цифровой трансформации.

Об этом сообщается на странице министерства в фейсбуке.

"Дмитрий - человек для сферы электронного управления не случайный. Он работает в этой отрасли уже в течение 10 лет, имеет опыт реализации проектов как на местном, так и на государственном уровнях. Является специалистом высокого уровня. Именно это и позволило Дмитрию одержать победу в конкурсе на должность государственного секретаря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Госагентстве по вопросам электронного правительства Маковский занимал должность директора Генерального департамента цифровой трансформации, а в Минцифре - руководил директоратом публичных услуг.

Маковский заявил, что на новой должности он намерен наладить работу аппарата министерства.

"Главный принцип - сделать бюрократические процедуры незаметными, понятными и необременительными для сотрудников", - отметил он.

После назначения госсекретаря команда высшего руководства министерства полностью сформирована.

Напомним, Министерство цифровой трансформации было создано в сентябре этого года на базе Государственного агентства по вопросам электронного правительства.

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