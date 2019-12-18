Украинцам с 1 марта запретили выезд в РФ без загранпаспорта

Въезжать с РФ украинцы смогут и по внутренним паспортам.

Кабинет министров ввел с 1 марта 2020 года запрет на пересечение границы с Россией без загранпаспорта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

"С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ ", - отметил он.

Благодаря этому сократится время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку для проверки данных сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

При этом при въезде граждан Украины с территории РФ Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Напомним, об эти намерениях МИД Украины впервые сообщал в начале декабря. Это связано с тем, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении имеет низкую степень защиты, их легко подделать.

В нынешних правилах безвизового въезда в РоSSию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.