Украинцам с 1 марта запретили выезд в РФ без загранпаспорта

Въезжать с РФ украинцы смогут и по внутренним паспортам.

Украинцам с 1 марта запретили выезд в РФ без загранпаспорта
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров ввел с 1 марта 2020 года запрет на пересечение границы с Россией без загранпаспорта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

"С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил он.

Благодаря этому сократится время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку для проверки данных сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

При этом при въезде граждан Украины с территории РФ Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Напомним, об эти намерениях МИД Украины впервые сообщал в начале декабря. Это связано с тем, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении имеет низкую степень защиты, их легко подделать.

В нынешних правилах безвизового въезда в РоSSию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.

В 2016 году в Раде предложили прекратить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Россией.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государствУкраина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Блок рекламы


Похожие новости
Пропагандистам телеканала "Звезда" на три года запретили въезд в УкраинуПропагандистам телеканала "Звезда" на три года запретили въезд в Украину
В Харьковской области 15 марта пройдут довыборы в РадуВ Харьковской области 15 марта пройдут довыборы в Раду
В Украине с 1 марта могут отменить выезд в РоSSию без загранпаспортаВ Украине с 1 марта могут отменить выезд в РоSSию без загранпаспорта
В Латвии запретили трансляцию телеканалов, связанных с другом ПутинаВ Латвии запретили трансляцию телеканалов, связанных с другом Путина
Украинцам могут разрешить менять отчестваУкраинцам могут разрешить менять отчества
Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4
Британские военные инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 годаБританские военные инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 года
Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Комитет Рады по деоккупации вместе с Сивохо начал пятидневное выездное заседание на ДонбассеКомитет Рады по деоккупации вместе с Сивохо начал пятидневное выездное заседание на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости