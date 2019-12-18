Минфин получил в управление Государственное ипотечное учреждение

В начале месяца Кабмин поменял руководителя ГИУ.

Минфин получил в управление Государственное ипотечное учреждение
Фото: Макс Левин

Кабинет министров на заседании 18 декабря решил передать Государственное ипотечное учреждение в управление Министерства финансов.

"Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой, государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", - говорится в сообщении министерства.

Правительство также приняло постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Там утверждаются условия предоставления в 2019 году гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам, которые привлекаются ГИУ:

  • гарантия предоставляется для обеспечения исполнения не более 99% обязательств ГИУ по внутренним кредитам, сумма которых не превышает 3,7 млн грн, учитывая обязательства по погашению основной суммы, уплаты процентов, комиссий и других обязательств по заимствованиям.
  • обеспечение не менее 100% суммы долговых обязательств заемщика по гарантированной частью заимствования.
  • плата за предоставление гарантии - 0,01% годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

Министерство финансов уполномочивается на подписание документов о предоставлении госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ.

ГИУ было создано постановлением правительства №1330 от 8 октября 2004 года с уставным капиталом в размере 20 млн грн. На сегодня он составляет 2,356 млрд грн. Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.

4 декабря Кабинет министров уволил Андрея Камуза с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения. При этом правительство назначило временно исполняющим обязанности главы правления ГИУ Вячеслава Фролова.

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