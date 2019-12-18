Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"

В одной из поправок указано, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в ВР.

Нардеп партии "Голос" Александра Устинова заявила, что принятым сегодня законопроектом №2237 парламент фактически "забетонировал" депутатскую неприкосновенность, передает "Цензор.НЕТ".

Она привела в пример принятую поправку от депутата от ОПЗЖ Григория Мамки: "народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Устинова уверенна, что этой поправкой депутаты фактически забетонировали свою неприкосновенность.

"Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия", - рассказала Устинова.

Нардеп добавила, что партия "Голос" единственная, где проголосовали против этой поправки.

"Но эта правка объединила весь зал. Почему? Потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому все это поддерживали, жали зеленые кнопки и говорили, что да, мы хотим, чтобы мы не несли ответственности за то, что мы делаем в рамках своих депутатских полномочий", - заявила Устинова.

Нардеп считает, что поправка создает правовую коллизию, поскольку правоохранительные органы вообще не могут открывать дела против депутатов.

"Они должны идти к одному человеку в этой стране, генеральному прокурору, и просить его о разрешении. Если они вдруг расследуют дело и выходят на народного депутата, а затем идут к генеральному прокурору - и все доказательства, которые были собраны до момента, когда они вышли на народного депутата - не могут быть использованы в суде", - добавила Устинова.

Напомним, в соответствии с принятым законопроектом №2237 только генпрокурор, его заместители или руководители областной прокуратуры смогут сообщать подозрения депутатам. Именно генпрокурор, а не парламент сможет поддерживать ходатайство на задержание, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров, а также иных негласных следственных, розыскных действий против депутатов Рады.