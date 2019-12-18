Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Об этом пишет "Урядовий портал".

"Речь идет о лжеминировании зданий, больниц, учреждений образования и других общественно важных объектов, выведение из строя которых может нанести имущественный ущерб и несет угрозу для жизни и здоровья граждан", - уточнили в Кабмине.

Предложенный законопроект предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а за псевдоминирование критически важных объектов инфраструктуры - лишение воли сроком от четырех до восьми лет с конфискацией.

Отмечается, что только за последние пять месяцев этого года полиция начала досудебное расследование около 600 таких правонарушений, что почти равно их количеству за целый 2018 год.

Напомним, Уголовный кодекс содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.