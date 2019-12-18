Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)

Наказание будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.

Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Об этом пишет "Урядовий портал".

"Речь идет о лжеминировании зданий, больниц, учреждений образования и других общественно важных объектов, выведение из строя которых может нанести имущественный ущерб и несет угрозу для жизни и здоровья граждан", - уточнили в Кабмине.

Предложенный законопроект предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а за псевдоминирование критически важных объектов инфраструктуры - лишение воли сроком от четырех до восьми лет с конфискацией.

Отмечается, что только за последние пять месяцев этого года полиция начала досудебное расследование около 600 таких правонарушений, что почти равно их количеству за целый 2018 год.

Напомним, Уголовный кодекс содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государствУкраина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерамКабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам
Кабмин усилил ответственность за ложные минированияКабмин усилил ответственность за ложные минирования
Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Кабмин отменил "скороговорки" в рекламе на радиоКабмин отменил "скороговорки" в рекламе на радио
Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в ОдессеКабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе
Гончарук: для отставок в Кабмине нет основанийГончарук: для отставок в Кабмине нет оснований
Последние новости
Подгружаем последние новости