Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Сегодня, 18 декабря Кабинет министров принял решение о начислении 322,6 млн гривен на для зарплат шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - сообщил Гончарук.

Напомним, 14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

9 ноября соответствующий закон подписал президент. Им также предполагалось выделение 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим.