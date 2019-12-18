Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам
Фото: kmu.gov.ua

Сегодня, 18 декабря Кабинет министров принял решение о начислении 322,6 млн гривен на для зарплат шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - сообщил Гончарук.

Напомним, 14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

9 ноября соответствующий закон подписал президент. Им также предполагалось выделение 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим.

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