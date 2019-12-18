Зеленский дал украинское гражданство телеведущему из РоSSии Суханову

Он переехал еще в 2012 году.

Зеленский дал украинское гражданство телеведущему из РоSSии Суханову
Фото: #facebook#.com/mrsuhanov

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства ведущему телеканала "Украина" Алексею Суханову.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Суханов, обнародовав фото части документа.

"День моего счастья... Спасибо, господин президент, за ваше решение", - написал телеведущий.

Согласно с обнародованным фото, указ о гражданстве был подписан еще 7 ноября. Суханов переехал в Украину из РоSSии в 2012 году, став ведущим программы "Говорить Україна".

Напомним, в июле Зеленский предоставил гражданство пятерым россиянам и двум белорусам. Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении.

В августе Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



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