Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года

Фото: Анна Стешенко

Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. В зале зарегистрировались 337 народных депутатов, передает корреспондент LB.ua.

По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что "Слуга народа" согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.

"Ещё вчера они планировали на четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили «Слуг народа» выполнять регламент", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании "чётко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту".

"Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", - сказала она.

Фото: Анна Стешенко

Заседание парламента началось по плану и без блокирования трибуны и президиума оппозицией.

В начале заседания спикер Дмитрий Разумков предложил депутатам скинуться по тысяче гривен на Охматдет.

"Есть предложение помочь онкобольным деткам, которые сегодня находятся на лечении в Охматдете. Думаю, было бы правильно, чтобы это не было инициативой какой-то одной политической силы. Было бы правильно, чтобы это была инициатива парламента - перечислить, например, в фонд тысячу гривен от каждого народного депутата", - сказал он.

После этого начались запланированные по регламенту выступления депутатов.

Тимошенко с трибуны повторила сказанное журналистам и добавила, что "Батькивщина" будет требовать создания временной следственной комиссии по изучению событий у Рады, которые произошли 17 декабря.

Возле парламента в это время проходит немногочисленный митинг против продажи земли, в нем участвуют люди с флагами "Батькивщины", "Свободы", "Национального корпуса".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, что работа Верховной Рады 17 декабря была сорвана оппозицией, представители которой заблокировали президиум и трибуну с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.

В ходе митинга возле парламента дважды произошли драки между представителями "Национального корпуса" и Национальной полиции. В столкновениях пострадали 17 полицейских и двое протестующих (одному из них бросил в голову камень другой участник протеста). По факту событий под Радой начато производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса, трем участникам драки собираются предъявить подозрение.