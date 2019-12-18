В Украине создадут единый центр данных в сфере нацбезопасности за 12,3 млн грн

Кабинет министров работает над созданием единого центра данных по национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграме.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат СНБО под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации", - отметил премьер.

На создание центра данных нацбезопасности правительство направило 12,3 млн гривен.

Напомним, в июне 2016 года пятый президент Петр Порошенко создал Национальный координационный центр кибербезопасности. Деятельность Центра обеспечивала координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины во время реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

После вступления на президентский пост Владимира Зеленского, тогдашний глава СНБО Александр Данилюк сообщал об исчезновении из Администрации президента серверов с секретной информацией.

Позже сообщили, что вся техника из ситуационной комнаты АП была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.