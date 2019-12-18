РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца

РоSSийская Федерация расширила список запрещенных к ввозу товаров из Украины.

Об этом говорится в постановлении роSSийского правительства №1685 от 16 декабря.

Так, в список запрещенных товаров, среди прочего, вошли кружки Эсмарха (клизмы), грелки, спринцовки, маточные кольца и другие медицинские принадлежности.

Также под запретом оказались радиаторы, детали для насосов и прочие товары.

Кроме того, список запрещенных товаров также пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами.

Отмечается, что запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Например, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления постановления в силу.