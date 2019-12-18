РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца

Правительство РФ расширило список товаров, запрещенных ко ввозу.

РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Фото: shprici.com.ua

РоSSийская Федерация расширила список запрещенных к ввозу товаров из Украины.

Об этом говорится в постановлении роSSийского правительства №1685 от 16 декабря.

Так, в список запрещенных товаров, среди прочего, вошли кружки Эсмарха (клизмы), грелки, спринцовки, маточные кольца и другие медицинские принадлежности.

Также под запретом оказались радиаторы, детали для насосов и прочие товары.

Кроме того, список запрещенных товаров также пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами.

Отмечается, что запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Например, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления постановления в силу.

Напомним, также РФ ввела санкции против пятерых нардепов Одесского горсовета партии мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам", и вывела из-под ограничений гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
На "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - ПристайкоНа "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - Пристайко
РоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства ГерманииРоSSия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства Германии
РоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - СШАРоSSия блокирует попытки ОБСЕ заявить об агрессии против Украины, - США
Украина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФУкраина и РоSSия проводят в Вене переговоры по газу, - Минэнерго РФ
РоSSия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольствоРоSSия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольство
Крымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистовКрымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистов
Украина и РоSSия провели двусторонние переговоры по газуУкраина и РоSSия провели двусторонние переговоры по газу
Определена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSияОпределена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSия
РоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТОРоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТО
РоSSия анонсировала новую встречу по транзиту газа через УкраинуРоSSия анонсировала новую встречу по транзиту газа через Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости