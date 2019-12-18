Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область

РоSSийская оккупационная администрация сейчас контролирует только южные районы.

Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Фото: скриншот

Оккупационная администрация отдельных районов Луганской области в среду приняла "закон" о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.

Об этом сообщили информационные ресурсы боевиков "ЛНР".

"Граница будет по бывшей Луганской области", - заявил т.н. "председатель народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко.

Сейчас "ЛНР" при поддержке РоSSии контролирует только южную часть Луганской области.

Напомним, что аналогичный "закон" с претензиями на всю Донецкую область в конце ноября приняли боевики "ДНР".

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