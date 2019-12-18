Кабмин усилил ответственность за ложные минирования

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин усилил ответственность за ложные минирования
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря усилил ответственность для людей, которые совершают ложные заявления о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Какие именно меры будут применять относительно псевдоминеров, он пока не озвучил.

"Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, охраны здоровья, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", - добавил Гончарук.

Напомним, Уголовный кодекс содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.



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