Особый статус Севастополя – одна из причин аннексии Крыма, - представитель президента

Представитель президента в Крыму уверен, что в Украине не должно быть особого статуса для любых городов.

Представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что особый статус Севастополя стал одной из причин аннексии Крыма РФ . Об этом он написал у себя на фейсбуке.

Корниевич уверен, что в Украине не должно быть городов с особым статусом.

"Сначала хочу сказать – о городе Севастополь никто не забыл. Мы должны отойти от советского и роSSийского нарратива про особые статусы для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев , как столица, имеет статус города-столицы и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", - заявил Кориневич.

Он считает, что особый статус Севастополя создал условия для размещения там роSSийской военной базы, которую использовали для захвата украинских территорий и начала вооруженного конфликта.

"Именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации части территории нашего государства", - подчеркнул представитель президента.

Напомним, 17 декабря Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма. Азербайджан многократно и на самом высоком уровне выражал поддержку территориальной целостности Украины с учетом Крыма.

В ноябре Кориневич сообщал, что в законопроекте о коренных народах Украины будут определены три этноса - крымские татары, караимы и крымчаки.