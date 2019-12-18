Штаб ООС назвал имя погибшего украинского военного

Он был убит 17 декабря около 19 часов.

В зоне боевых действий на Донбассе 17 декабря погиб старший солдат 28 омбр Василий Лисицын.

Он был убит в результате вражеского обстрела около 19 часов. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Эту же информацию подтвердили на странице 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"С печалью сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил несовместимые с жизнью ранения старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простим. Не забудем", - сообщили в 28 ОМБр.

Василий Лисицын
Фото: #facebook#.com/28brigade
Василий Лисицын

Напомним, за сутки 17 декабря в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские вооруженные формирования семь раз открывали огонь, в том числе из БМП, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также была зафиксирована активность снайперов.



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