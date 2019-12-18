В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета

Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Накануне редакция Слідство.Інфо опубликовала результаты расследования, согласно которым выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу. В публикации указывалось, что результаты исследования видеозаписей, связанных с убийством журналиста Павла Шеремета, которое провел британский специалист Иван Бирч, свидетельствуют о том, что и разведку у дома Шеремета, и взрыв его автомобиля осуществила одна и та же женщина, в то время как следствие подозревает двух: военную медсестру Яну Дугарь и детского врача Юлию Кузьменко.

В полиции уверяют, что такие результаты были получены Бирчем при анализе ограниченного количества видеоматериала и являются предварительными.

В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
Фото: Слідство.Інфо

Позже полицейские получили достаточное для начала расследования количество видеоматериалов, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления. Экспертизы проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча.

"В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы", - говорится в сообщении.

Полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании убийства. Полицейские подчеркивают, что согласно ст. 85 уголовно-процессуального кодекса, показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов являются доказательством.

Напомним, в ночь на 14 декабря Печерский суд Киева арестовал на 2 месяца главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Ранее адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что ему не дают ознакомиться с материалами уголовного производства.

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