Уволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должности

МИД заплатило ему более 230 000 гривен среднего заработка за время вынужденного прогула.

Уволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должности
Василий Марущинец

Министерство иностранных дел Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд в связи с возобновлением Василия Марущинца на должности консула Генконсульства в Гамбурге.

В 2018 году он был уволен из-за размещения в соцсетях материалов с признаками антисемитизма, ксенофобии и межнациональной вражды, сообщили в пресс-службе МИД.

"На основании выводов Дисциплинарной комиссии МИД, консула уволили за нарушение присяги государственного служащего. Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном админсуде Киева. Суд полностью согласился с выводами дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным его увольнение", - сообщили в министерстве.

Однако Марущинец обжаловал это решение в Шестом апелляционном административном суде, который пересмотрел дело и возобновил его на должности, обязав МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула. Министерство вынуждено было выполнить решение суда и возобновило Марущинца на дипломатической службе 9 декабря, выплатив ему более 230 000 гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли вред международному имиджу и авторитету Украины", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера. Посты при этом были доступны лишь для друзей дипломата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция готовит подозрения трем лицам из-за столкновений под РадойПолиция готовит подозрения трем лицам из-за столкновений под Радой
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.infoКиву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Директор Центра общественного здоровья уходит с должностиДиректор Центра общественного здоровья уходит с должности
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
На Донбассе ранеен украинский военныйНа Донбассе ранеен украинский военный
Украинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на ДонбассеУкраинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на Донбассе
ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокатВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости