В Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину

В Украине должны снести все памятники советским деятелям.

В селе Андреевка Белгород-Днестровского района одесской области демонтировали памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Как отмечает соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, это один из последних памятников Ленину в Украине.

Фото: facebook.com/Pozdniakov Vadym

"К весне 2020 будет демонтирован последний!", - добавил он.

Напомним, весной 2015 вступил в силу закон, который обязывает местные органы власти демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР) , других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

В феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.

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