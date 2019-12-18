В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко

В Харькове на улице Жен Мироносиц вечером 17 декабря активисты провели концерт в поддержку украинского музыканта и воина АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана.

Фото: facebook.com/huntaMan18

Фото: facebook.com/huntaMan18

Среди прочего активисты растянули белые нитки рядом со сценой,сообщает Вечерний Харьков. По их мнению, это символ дела, в котором по неоднозначным доказательствам пытаются привлечь к ответственности непричастных к убийству.

Кроме Жадана, в концерте приняли участие группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло" и другие исполнители.

По информации главного редактора местного новостного портала 057.ua Олега Скрипника, концерт в поддержку Riffmaster’а посетили более тысячи человек.

"Харьков показал себя! Нас было больше тысячи человек. Но на самом деле нас в разы и разы больше. Мы своих не сдаем. Риф этого не делал. Аваков - черт. Слава Украине!", - прокомментировал он.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), волонтера и детского врача Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь.

14 декабря суд арестовал Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко на два месяца.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020. Такую же меру пресечения суд избрал для Андрея Антоненко.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева , волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.