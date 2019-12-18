"Из смерти вашего сына делают шоу": Юлия Кузьменко написала письмо матери Павла Шеремета

Арестованная по подозрению в деле об убийстве Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста.

Фотокопию письма опубликовал в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - пишет Кузьменко.

Она называет "шоу" происходящее в деле об убийстве журналиста и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

Фото: #facebook#.com/Влад Добош

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), волонтера и детского врача Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь.

14 декабря суд арестовал Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко на два месяца.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020. Такую же меру пресечения суд избрал для Андрея Антоненко.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева , волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Накануне редакция Слідство.Інфо опубликовала результаты расследования, согласно которым выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу.