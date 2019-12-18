И.о. посла США в Украине уходит в отставку

СМИ назвали двух кандидатов на должность посла США в Украине.

И.о. посла США в Украине уходит в отставку
Фото: US-Ukraine Business Council

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост в конце года.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в руководстве США.

Издание отмечает, что Тейлор является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

По данным источников, Тейлор уезжает, потому что его временное назначение в Украину в июне истекает. В соответствии с Законом о вакансиях политические лица, назначаемые на действующую должность, могут занимать ее только в течение примерно 200 дней.

Тейлор представляет Белый дом в Киеве с июня 2019 года, когда США отозвали предыдущего посла в Украине Мари Йованович. NYT пишет, что Йованович была отозвана за сопротивление теневой внешнеполитической кампании в Украине, которой руководил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Посол не поддерживала давление на власти Украины для расследования работы сына политического конкурента Трампа, Джозефа Байдена, в украинской компании Burisma. Версия, что Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского с целью добиться возобновления расследования против Хантера Байдена, позднее послужила поводом для начала процесса импичмента.

Тейлор был одним из самых высокопоставленных чиновников Государственного департамента, который открыто оспаривал планы Белого дома о выделении 391 млн. долл. США в виде помощи Украине в целях безопасности, чтобы оказать давление на Зеленского, чтобы публично взять на себя обязательство расследовать действия политических противников Трампа, напоминает издание.

Вместе с тем журнал Politico назвал двух кандидатов на должность посла США в Украине. По данным издания, среди тех, кто может заменить Йованович, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Сейчас он является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, связанного с Пентагоном.

Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".

Дейтон говорит по-русски. У него есть опыт работы в Киеве. В ноябре 2018 министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его старшим советником США по обороне в Украине. Дейтон знаком с проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил. Согласно его биографии, его последним местом работы во время службы в армии было координирование безопасности США для Израиля и Палестинской автономии.

Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.

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