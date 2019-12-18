Высший совет правосудия не уволил судью, арестовавшую избитого "Беркутом" фотографа Нужненко

"Рассматривающая мое дело судья Малиновская помогала прокурорам, следователям".

Высший совет правосудия не уволил судью, арестовавшую избитого
Фото: Сергей Нужненко

Высший совет правосудия не поддержал решение Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении судьи Шевченковского районного суда Киева Валентины Малиновской. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Высшая квалифкомиссии судей своим решением от 18 апреля 2018 года признала судью Малиновскую такой, что не соответствует занимаемой должности в рамках квалификационного оценивания. По его итогам судья получила всего 601,9 балла при необходимом минимуме в 670 баллов.

Напомним, 1 декабря 2013 года в Киеве в ходе зачистки улицы Банковой от демонстратов работниками «Беркута» были задержаны и зверски избиты 9 человек, среди которых был и фотограф Сергей Нужненко.

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Арестовала Нужненко судья Малиновская. 11 декабря 2013 года Апелляционный суд Киева пересмотрел решение первой инстанции и изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", 14 июля 2017 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла представление об увольнении судьи за нарушение присяги. Основанием для такого решения стали нарушения, допущенные, по мнению палаты, судьей Малиновской во время избрания меры пресечения Нужненко.

Дисциплинарная палата ВСП тогда пришла к выводу, что решение судьи не было должным образом мотивировано, а вина Нужненко в противоправных действиях не была должным образом установлена. Кроме того, при задержании сотрудниками тогдашнего спецподразделения МВД «Беркут» Нужненко был избит, что осталось без должного внимания Малиновской.

15 марта 2018 года Высший совет правосудия, хотя и вновь констатировал часть допущенных судьей нарушений, но в то же время отметил, что они не являются существенными и не могут повлечь за собой увольнение судьи за нарушение присяги. В итоге, решение Первой дисциплинарной палаты было отменено, а дело — закрыто.

По словам Нужненко, его обвиняли в том, что он "собственноручно избил 70 работников "Беркута".

"Избивал я их, очевидно, фотоаппаратом и планшетом, которые почему-то остались целыми... Рассматривающая мое дело судья Малиновская помогала прокурорам, следователям. Получилась очень смешная история. Согласно рапорту, меня задержали в шесть часов вечера на Банковой, но согласно второму протоколу меня задержали в час ночи уже в больнице на Братиславской. Когда судья услышала от следователя и прокурора подтверждение, что меня два раза задерживали, она просто улыбнулась и продолжила дальше свое дело", - сказал он в интервью "Громадське радио".



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