СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины

В центре Киева умер участник протестов, трижды судимый Павел Боков.

СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
Фото: censor.net

Мужчина, который из-за проблем с сердцем умер утром 17 декабря на Институтской улице недалеко от Национального банка, - участник протестов под Нацбанком, трижды судимый Павел Боков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации источников издания в Нацполиции, на спецлинию "102" 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады "скорой помощи", что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков.

Мужчина скончался от инфаркта.

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК). В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Напомним, что возле Верховной Рады утром 17 декабря состоялся митинг против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Протесты дважды привели к потасовкам между "Национальным корпусом" и Национальной полицией.

В результате пострадали 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на "источники в Национальном корпусе" сообщал в телеграме, что "умер один из протестующих, побитых правоохранителями" возле Верховной Рады.

По данным полиции, мужчине стало плохо еще в 11:30, до столкновений, и в нескольких кварталах от парламента. На вызов прибыли врачи, но мужчина умер в машине "скорой помощи". Предварительная причина смерти - острый коронарный синдром.

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