Полиция отпустила всех задержанных под Радой

"Нацкорпус" грозил перекрыть дороги, если задержанных не отпустят.

Полиция отпустила всех задержанных под Радой
Фото: Макс Требухов

Из Печерского районного отдела полиции Киева выпустили 26 задержанных во время столкновений под Верховной Радой 17 декабря.

Об этом сообщает hromadske.

"Под Печерским управлением полиции я сегодня видел около 200-250 представителей «Национального корпуса», которые заняли проезжую часть... они всем аплодировали, вышли и объявили, что всех 26 задержанных отпустили", - сказал корреспондент hromadske.

Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники «Нацкорпусу» й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69

— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Эту информацию подтвердил лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения. Мы отстояли своих людей. Отстоим и Украину. Белецкий", - написал политик в своем телеграмм-канале.

Ранее представители "Национального корпуса" и других националистических организаций приехали в Печерский районный отдел полиции и требовали отпустить задержанных.

Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой.

Напомним, по факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря открыто уголовное производство. Пострадало 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

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