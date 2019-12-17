США осудили насилие под Радой

Позицию США озвучило посольство в Украине.

США осудили насилие под Радой
Фото: Макс Требухов

Соединенные Штаты поддерживают право граждан Украины на мирные протесты, однако осуждают насилие в отношении сотрудников полиции и журналистов, произошедшее в ходе акции под зданием Верховной Рады 17 декабря.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Напомним, сегодня "Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие. Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Представители "Национального корпуса" вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Раде и проносу палаток.

Из-за столкновений под Радой задержали 26 человек. В ходе потасовок пострадали 17 полицейских. По факту столкновений 17 декабря открыто уголовное производство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликовано видео избиения полицией задержанных под РадойОпубликовано видео избиения полицией задержанных под Радой
Полиция отпустила всех задержанных под РадойПолиция отпустила всех задержанных под Радой
Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
В МИДе осудили встречу депутата Бундестага с оккупантами ОРДЛО в МинскеВ МИДе осудили встречу депутата Бундестага с оккупантами ОРДЛО в Минске
Израиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 годИзраиль увидел "пособников нацистов" в списке юбилеев, утвержденном Радой на 2020 год
Закревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел МайданаЗакревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана
Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракцииПод Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции
Активисты под Радой требуют заслушать отчет ВСК о нападениях на активистовАктивисты под Радой требуют заслушать отчет ВСК о нападениях на активистов
Климкин ушел в отпуск до увольнения РадойКлимкин ушел в отпуск до увольнения Радой
Последние новости
Подгружаем последние новости