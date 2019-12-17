США осудили насилие под Радой

Соединенные Штаты поддерживают право граждан Украины на мирные протесты, однако осуждают насилие в отношении сотрудников полиции и журналистов, произошедшее в ходе акции под зданием Верховной Рады 17 декабря.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Напомним, сегодня "Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие. Первая потасовка произошла возле гостиницы " Киев ", вторая - у парламента. Представители "Национального корпуса" вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Раде и проносу палаток.

Из-за столкновений под Радой задержали 26 человек. В ходе потасовок пострадали 17 полицейских. По факту столкновений 17 декабря открыто уголовное производство.