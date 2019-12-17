Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)

Он дал на это правоохранителям час.

Билецкий обещал перекрыть дороги, если полиция не отпустит задержанных на акции под Радой (обновлено)
Фото: Telegram Андрій Білецький

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что члены его организации будут перекрывать дороги, если полиция не отпустит 26 задержанных во время потасовок с правоохранителями под Верховной Радой.

Соответствующее заявление он разместил у себя в Telegram, отметив, что дает полиции час на то, чтобы все были отпущены. Эту информацию он разместил в 17:30, соответственно, анонсированные перекрытия могут начаться уже в 18:30.

"Мы под Печерским управлением полиции. Сейчас тут минимум 26 человек. Людей держат и в других отделениях. Четверо в реанимации. Мы даем им час на то, чтобы они отпустили всех. Если нет - начнем с перекрытия дорог", - заявил Билецкий.

В 18:25 Билецкий сообщил, что полиция отпустила всех задержанных.

Напомним, по факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря открыто уголовное производство. Пострадало 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.



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