Генерал Марченко вышел на свободу

Большую часть залога внес бывший президент Порошенко.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Генерал Дмитрий Марченко, подозреваемый по делу бронежилетов, вышел из изолятора временного содержания после уплаты залога в размере 20 млн гривен. Большинство денег перечислил "Благотворительный фонд Порошенко".

Об этом сообщил соратник Порошенко Юрий Бирюков.

"Фамилия Петра Порошенко в названии фонда, фамилия Дмитрия Марченко в назначении платежа. Они как-то были знакомы, они пару раз пересекались, но вряд ли это можно даже толком назвать "знакомством". Верховный главнокомандующий и один из руководства ВСУ... Фамилии пересеклись. Лучше бы в других обстоятельствах. Но мы не бросаем своих", - написал он в фейсбуке, опубликовав платежку с назначением "залог за Марченко Дмитрия Александровича".

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Позже Бирюков опубликовал фотографию Марченко возле выхода из изолятора.

Напомним, 5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал Дмитрия Марченко, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога. Позже сумму залога снизили до 20 миллионов.

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