Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info

Позже Кива отрицал проблемы с психическим здоровьем, а потом говорил про эпилепсию.

Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Фото: Макс Левин

Нардепа ОПЗЖ Илью Киву в 2013 году признали виновным во взяточничестве, однако его не посадили, а присудили штраф из-за справки из Полтавской психиатрической больницы об инвалидности 2-ой группы. Об этом сообщает Bihus.info.

Согласно приговору, преступление произошло в 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Его судили за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки.

Несмотря на то, что данное преступление является тяжким, Киве присудили 10 тысяч гривен штрафа и запрет занимать госдолжности на один год.

Среди смягчающих обстоятельств суд засчитал информацию, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Журналисты подчеркивают, что до ноября этого года Кива категорически отрицал, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Лишь один раз в интервью он рассказал, что проблемы несколько иного характера проявились в 2011 году во время пребывания в СИЗО. По его словам, у него началась эпилепсия.

При этом Кива сообщал, что эпилептические припадки прекратились то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым. Если это так, то суд не имел оснований смягчать наказание в конце 2013 года.

"Однако суд повторно учел его болезни и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Илье Киве амнистию. Тогда Кива, по собственным словам, уже был здоровым", - отмечают журналисты.

На вопрос журналистов, почему данная информация о болезнях не состыкуется в судебном деле, он заявил, что не знает что именно было написано в решении суда.

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