Из-за столкновений под Радой задержали 26 человек

По факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря открыто уголовное производство. Об этом на брифинге сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было задержано 26 человек. Они находятся в районном отделении. Пострадало на нынешнее время 17 полицейских. К счастью, у них легкие травмы - переломы пальцев, ушиб носа", - объяснил Крищенко.

Еще двоим участникам протеста предоставляли медицинскую помощь.

Фото: Макс Требухов

Напомним, что первая потасовка произошла возле гостиницы " Киев ", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

Столкновения произошли во время митинга против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.