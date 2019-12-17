Из-за столкновений под Радой задержали 26 человек

В ходе потасовок пострадали 17 полицейских.

Из-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Фото: Макс Требухов

По факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря открыто уголовное производство. Об этом на брифинге сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было задержано 26 человек. Они находятся в районном отделении. Пострадало на нынешнее время 17 полицейских. К счастью, у них легкие травмы - переломы пальцев, ушиб носа", - объяснил Крищенко.

Еще двоим участникам протеста предоставляли медицинскую помощь.

Фото: Макс Требухов

Напомним, что первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

Столкновения произошли во время митинга против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.



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